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Українців не виселятимуть з гуртожитків – Рада продовжила мораторій

Верховна Рада продовжила мораторій на виселення мешканців з гуртожитків.

Українців не виселятимуть з гуртожитків – Рада продовжила мораторій

Парламент ухвалив закон 9102 про продовження мораторію на виселення мешканців з гуртожитків.

Дата заборони не уточнюється, але він діятиме до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

Читайте: Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020 року

Відтепер забороняється виселення мешканців із гуртожитків, побудованих до 1 грудня 1991 року та перехід прав власності від однієї особи до іншої (крім передачі у комунальну власність міських, селищних чи сільських рад).

До слова, мораторій не поширюється на виселення мешканців за рішенням суду.

Закон набере чинності наступного дня після офіційної публікації.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні припинив діяти мораторій на перевірки бізнесу.

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