На Донбасі бойовики обстріляли позиції 72-ої ОМБР. Внаслідок чого було підбито вантажний автомобіль з бійцями ЗСУ. П’ять військовослужбовців зазнали поранень та 5 отримали травмування.

– В ході злочинного обстрілу російсько-окупаційними військами позицій 72 ОМБР, розташованих на східній околиці населеного пункту Троїцьке, із ПТРК з напрямку населеного пункту Калинове було пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого зазнали поранень 5 військовослужбовців та 5 отримали травмування (акубаротравма. – Ред.), – розповіли у прес-центрі ООС.

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Пораненим бійцям надали медичну допомогу. Їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як бойовики активно обстрілювали українські позиції, але зазнали значних втрат.

Фото: narodna-pravda.