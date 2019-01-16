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Факты / Украина / Гитлер и белый национализм: почему подростки избивают людей возле ТРЦ/

Гітлер і білий націоналізм: чому підлітки б’ють людей біля ТРЦ

Те, що підлітки захоплюються Гітлером і білим націоналізмом, видали їхні соцмережі.

Гітлер і білий націоналізм: чому підлітки б’ють людей біля ТРЦ

Напад натовпу підлітків на чоловіка біля метро в Києві обростає новими фактами про агресорів.

Нагадаємо, 10-15 осіб збили чоловіка з ніг біля Палацу спорту і почали по-звірячому бити. Це зняла на відео свідок Ілона Силенко. Жінка намагалася зупинити нападників, чим перетягнула їхній гнів на себе.

Після інциденту Силенко звернулася до поліції та до киян з проханням встановити особи хуліганів.

Виступають за Гітлера і білий націоналізм

Про те, що підлітки фанатіють від Гітлера і білого націоналізму, видали їхні нікнейми в соцмережах, де у більшості фігурують цифри: 14 і 88. Фотографію, де присутні учасники нападу біля Палацу спорту, знайшло співтовариство Київ оперативний.

  • 14 – чотирнадцять слів ідеолога білого націоналізму Девіда Лейна;
  • 88 – закодоване привітання Хайль Гітлер!. Також ці цифри означають 88 заповідей білої людини, написаних Девідом Лейном.

Повідомляється також, що групу цих підлітків часто бачать у столичному ТРЦ Гулівер, де інциденти з їхньою участю не рідкість. Про деякі з них підлітки навіть розповідали на камеру в соцмережі. Зараз більшість хуліганів видалили або закрили свої сторінки.

Обережно! Нецензурна лексика!

 

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Публикация от Киев Оперативный (@kyivoperativ)

 

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Що таке білий націоналізм

Білий націоналізм – це ідеологія переваги білої раси. Знаменита для послідовників білого націоналізму фраза його творця Девіда Лейна говорить:

– Ми повинні забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей.

Як правило, фанати цієї ідеології не об’єднуються в яскраво виражені групи, а беруть участь у житті її послідовників анонімно або онлайн.

До слова, 16 січня 2019 року, в Конгресі США прийнято резолюцію, яка засудила білий націоналізм і ідеологію переваги білої раси.

Нагадаємо, в Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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