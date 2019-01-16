Перед тим як укласти новий контракт з Нафтогазом, Кабінет міністрів планує переглянути умови оплати праці керівництва компанії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду заявив, що перед тим як укладати новий контракт з Нафтогазом, будуть переглянуті умови оплати праці його керівництва.

За словами Гройсмана, у попередньому контракті з Нафтогазом були умови, які він вважає неприйнятними.

– Я за те, щоб оплата праці була ринковою, проте проти того, щоб вона була захмарною, – сказав прем’єр-міністр.

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У новому контракті буде запропоновано, аби винагорода керівництва компанії залежала від виконання таких цілей як збільшення обсягів видобутого газу.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував, аби зарплати жінок в Україні не були меншими за зарплати чоловіків.