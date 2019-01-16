До кінця дня 16 січня на заході, а також у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Про погіршення погодних умов попереджає ДСНС.
Штормовий вітер накриє західні області, частково центр і південь.
У цих регіонах України оголошено 1 рівень небезпеки – жовтий.
Окрім того, на заході 16-17 січня в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
У гірських районах Закарпаття є загроза зсувів снігу на дороги.
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До слова, народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди в Україні на кожен місяць 2019 року.
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