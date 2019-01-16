PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Найпопулярніші країни в Instagram 2019 - на якому місці Україна/

Найпопулярніші країни в Instagram 2019 – на якому місці Україна

У рейтингу країн, звідки користувачі публікуватимуть найбільше фото в Instagram, Україна посіла 39 місце.

Київ

Україна посіла 39 місце у рейтингу країн, звідки користувачі Instagram публікуватимуть найбільше фото у 2019 році, повідомляє Big 7 Travel.

Всього видання склало список з 50 країн, з яких цього року варто очікувати найбільшу кількість фотографій з Instagram.

В першу трійку рейтингу увійшли Австралія, Гонконг та Канада.

Україна розмістилися між Польщею та Йорданією. Останні місця посіли Чехія та Єгипет.

Читайте: Кайлі Дженнер розлючена: куряче яйце набрало 24 млн лайків в Instagram

До слова, форвард Ювентуса Криштіану Роналду побив рекорд за кількістю підписників в Instagram.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна стала лідером смертності в Європі через неправильне харчування
Середня зарплата в Україні у 2019 році – прогноз Мінфіну
Кайлі Дженнер розлючена: куряче яйце набрало 24 млн лайків в Instagram
Повелителька пакетів і пляшок! Даша Астаф’єва у бікіні в океані
Від відомої моделі відписалися відразу 50 тис. осіб – у чому причина
Гаряче фото з Мексики: Каменських позує в купальнику
Вілл Сміт запалює з роботом біля Ейфелевої вежі
Україна може стати членом НАТО після Македонії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка