У рейтингу країн, звідки користувачі публікуватимуть найбільше фото в Instagram, Україна посіла 39 місце.
Україна посіла 39 місце у рейтингу країн, звідки користувачі Instagram публікуватимуть найбільше фото у 2019 році, повідомляє Big 7 Travel.
Всього видання склало список з 50 країн, з яких цього року варто очікувати найбільшу кількість фотографій з Instagram.
В першу трійку рейтингу увійшли Австралія, Гонконг та Канада.
Україна розмістилися між Польщею та Йорданією. Останні місця посіли Чехія та Єгипет.
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До слова, форвард Ювентуса Криштіану Роналду побив рекорд за кількістю підписників в Instagram.
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