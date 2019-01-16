Будівництво Taryan Towers триває, бо немає жодної причини його зупиняти. Звернення Артура Мхітаряна до президента України Петра Порошенка про те, що його бізнес став жертвою шантажу і вимагання – дало результат.

Про це в інтерв’ю Українським новинан заявив столичний бізнесмен, засновник Taryan Group Артур Мхітарян.

– Взагалі, ця схема бере свій початок в Міністерстві культури, яке створило цілу систему перешкод для будівельників. Потім в справу включаються чиновники, котрі багато років працюють в Мінкульті, які через “сумнівні громадські організації”, ініціюють кримінальні справи проти забудовників, – зазначає Артур Мхітарян.

Потім, за його словами, справи Генпрокуратурою передаються СБУ, яка не повинна цим займатися в принципі.

– Повноваження СБУ – це, скоріше, інструмент для деяких представників цієї служби, скориставшись ситуацією і схемою, побудованою Мінкультом, вимагати гроші і шантажувати бізнес, – сказав він.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 року відомий київський підприємець і девелопер Артур Мхітарян, засновник і власник компанії Taryan Group, виступив зі зверненням до президента України Петра Порошенка, в якому заявив, що його бізнес став жертвою шантажу і вимагання.

У своїй заяві Мхітарян звинуватив Міністерство культури в створенні корупційної схеми з представниками Служби безпеки України, завдяки якій були заведені кримінальні справи, за закриття яких у нього вимагають 4 квартири або $1 млн.

За словами Мхітаряна, після звернення вже є неофіційні сигнали від різних людей, в тому числі від деяких посадових осіб, що керівництво СБУ вже запустило внутрішнє розслідування з цього питання, процес пішов. Він сподівається, що вище керівництво відомства не допустить повторення подібного шантажу і вимагання.

– Не потрібно під одну гребінку ставити всіх співробітників спецслужби. Є співробітники СБУ, які займаються боротьбою з терористами, шпигунами і захищають Україну від втручання інших країн, а незаконні відкриття кримінальних справ з порушенням підслідності відкривають інші її представники. Думаю, скрізь є свої “перевертні” і “рішали”, які кидають тінь на все відомство і тих його гідних співробітників, хто справді вболіває за країну і її безпеку. Моє звернення стосувалося якраз таких нечесних на руку представників СБУ, і всієї схеми, яка дозволяє їм шантажувати будівельний бізнес, – пояснив Мхітарян.

Що стосується Taryan Towers, Артур Мхітарян повідомив, що будівництво триває.

– На сьогоднішній день немає жодної причини зупиняти будівництво. У нас є головний документ – дозвіл на будівництво, отриманий законним шляхом. Я сильно сумніваюся, що у цій справі, яка заради шантажу фактично “висмоктана з пальця”, вони зважаться на якісь активні дії.

Вважаю, що найближчим часом ці справи повинні бути закриті. Тим більше, що з 1 січня причини, з якої вони були відкриті, вже не існує. Я не думаю, що у тих самих “нечистих на руку” представників силових структур та інших чиновників вистачить нахабства почати відкрито мстити. Просто тоді це буде для всіх плювком в обличчя прогресивного українського бізнесу.

Буде такий скандал і прецедент, що нікому “мало не покажеться”. Я не думаю, що влада допустить, щоб таке відбувалося, – підсумував Мхітарян.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року Міністерство культури України скасувало історико-містобудівні обґрунтування (ІМО). Саме цей документ, за словами столичного бізнесмена Артура Мхітаряна, був в основі численних корупційних схем, які не один рік поспіль використовував Мінкульт разом з представниками СБУ для шантажу будівельних і девелоперських компаній.