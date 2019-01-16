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Парламент Великої Британії відмовився відправити у відставку уряд Мей

Британський парламент проголосував проти вотуму недовіри уряду Терези Мей.

Парламент Великої Британії відмовився відправити у відставку уряд Мей

Підтримали оголошення уряду Терези Мей вотуму недовіри 306 членів Палати громад Великої Британії, а проти виступили 325.

Якби парламент підтримав вотум недовіри, то країну б чекали позачергові вибори.

Читайте: Велика Британія може відкласти Brexit – ЗМІ

Нагадаємо, для ухвалення угоди про вихід Великої Британії з ЄС не вистачило більше ста голосів депутатів.

ФотоDreamstime.com

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