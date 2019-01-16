Сьогодні, 16 січня, на заході України сніг з дощем, на решті території – без істотних опадів.
Прогноз погоди на сьогодні, 16 січня, публікує Укргідрометцентр.
У західних областях вночі 1-6° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.
В інших регіонах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° нижче нуля, на півдні до 3° тепла.
Читайте: Погода на Водохреща (КАРТА)
На дорогах місцями ожеледиця, вітер переважно західний – до 7-12 м/с.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, на дорогах ожеледиця.
Протягом дня від 1° до 3° морозу.
Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.
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