Головними фаворитами президентської виборчої кампанії залишаються Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Агенцією суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій на початку січня цьогоріч.

Згідно з його даними, навіть після отримання томосу про автокефалію для Православної церкви України електоральні позиції чинного президента Петра Порошенка не покращилися – він посідає лише 5 місце у рейтингу ймовірних претендентів на посаду глави держави. За нього готові проголосувати тільки 8,2% тих, хто піде на вибори, тоді як за Юлію Тимошенко – 15,5%, за Володимира Зеленського – 11,9%, за Юрія Бойка – 9,5%, за Анатолія Гриценка – 8,8%.

Крім цього, дослідження засвідчило, що більшість українців оцінює соціально-політичну ситуацію в країні негативно. Якщо у лютому 2018-го 52% громадян вважали її напруженою та складною, то наразі кількість таких оцінок зросла до 61%. Іще майже третина виборців називає ситуацію катастрофічною та вибухонебезпечною.

Читайте: Вибори 2019: як проголосувати з ID-картою

Переважна більшість українців (69%) зазначають, що курс, яким веде країну чинна влада, неправильний. У лютому 2018-го цей показник становив 64%.