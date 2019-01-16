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Свіжа соціологія: Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу, Порошенко – п’ятий

Головними фаворитами президентської виборчої кампанії залишаються Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Свіжа соціологія: Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу, Порошенко – п’ятий

Про це свідчать дані опитування, проведеного Агенцією суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій на початку січня цьогоріч.

Згідно з його даними, навіть після отримання томосу про автокефалію для Православної церкви України електоральні позиції чинного президента Петра Порошенка не покращилися – він посідає лише 5 місце у рейтингу ймовірних претендентів на посаду глави держави. За нього готові проголосувати тільки 8,2% тих, хто піде на вибори, тоді як за Юлію Тимошенко – 15,5%, за Володимира Зеленського – 11,9%, за Юрія Бойка – 9,5%, за Анатолія Гриценка – 8,8%.

Крім цього, дослідження засвідчило, що більшість українців оцінює соціально-політичну ситуацію в країні негативно. Якщо у лютому 2018-го 52% громадян вважали її напруженою та складною, то наразі кількість таких оцінок зросла до 61%. Іще майже третина виборців називає ситуацію катастрофічною та вибухонебезпечною.

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Переважна більшість українців (69%) зазначають, що курс, яким веде країну чинна влада, неправильний. У лютому 2018-го цей показник становив 64%.

Опитування було проведене методом стандартизованого інтерв’ю 5-12 січня 2019-го в усіх областях України (окрім АР Крим і територій Луганської та Донецької областей, непідконтрольних українській стороні). Вибіркова сукупність – 2011 респондентів. Статистична похибка опитування (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували ексклюзивні прогнози експертів – як пройдуть президентські і парламентські вибори, в якому напрямку буде рухатись Україна та як розподілять державний бюджет.

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