За добу окупанти п’ять разів порушили тишу на Донбасі. Внаслідок обстрілів одного війського Об’єднаних сил поранено.

Водночас ЗСУ знищили чотирьох бойовиків та ще трьох поранили, повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, окупанти застосували міномети калібру 120 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети в районі Кримського, автоматичні гранатомети – в районі Новоолександрівки.

Ворог також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Славного, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Гнутового.

З початку поточної доби окупанти вогонь не відкривали.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як бойовики активно обстрілювали українські позиції, але зазнали значних втрат.