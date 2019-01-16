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Сили ООС знищили чотирьох бойовиків, трьох поранили

За добу окупанти п’ять разів порушили тишу на Донбасі. Внаслідок обстрілів одного війського Об’єднаних сил поранено.

Бойовики

Водночас ЗСУ знищили чотирьох бойовиків та ще трьох поранили, повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, окупанти застосували міномети калібру 120 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети в районі Кримського, автоматичні гранатомети – в районі Новоолександрівки.

Ворог також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Славного, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Гнутового.

З початку поточної доби окупанти вогонь не відкривали.

Читайте: Збільшили калібр: бойовики на Донбасі гатять з гранатометів і БМП

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як бойовики активно обстрілювали українські позиції, але зазнали значних втрат.

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