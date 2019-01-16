Держаудитслужба встановила, що вартість навчання у ВНЗ різних міст України з одним ступенем акредитації іноді відрізняється у два-три рази.

При цьому вартість вищої освіти постійно зростає, щороку збільшуючись приблизно на 10%, повідомляє Державна аудиторська служба за результатами перевірки.

Зокрема, в одному із університетів виявили, що його адміністрація, відповідно до колективного договору, щомісячно проводить перерахування на рахунок первинної профспілкової організації на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу та надання співробітникам матеріальної і фінансової допомоги у розмірі 2% від надходжень за надання платних послуг, що при складанні калькуляції вартості навчання вже враховано.

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– Отже, вартість навчання у цьому випадку необґрунтовано завищена, – наголошують у службі.

Крім того, ревізія встановила факти надання пільг із платного навчання у вигляді зменшення розміру вартості (без внесення змін до договорів) або надання такої послуги безкоштовно, що навпаки призводить до недоотримання власних надходжень державними ВНЗ.

До слова, в Україні затвердили нові правила вступу до вищих навчальних закладів на ступінь бакалавра і магістра.

Фото: Міносвіти