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Для безпеки киян відремонтують шляхопроводи біля метро Почайна – КМДА

Для значного поліпшення безпеки всіх учасників дорожнього руху капітально, відремонтують шляхопроводи на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту в Оболонському районі столиці.

Для безпеки киян відремонтують шляхопроводи біля метро Почайна – КМДА

Відповідний робочий проект затверджено розпорядженням КМДА.

Реалізація проекту дасть змогу суттєво покращити якість транспортного обслуговування в районі станції метро Почайна.

Зокрема, передбачено оновлення шляхопроводу на вулиці Богатирській – магістральній вулиці загальноміського значення регульованого руху, модернізація дорожнього покриття та тротуарів. Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок столичного бюджету.

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Капітальний ремонт триватиме з урахуванням експертного звіту Державного підприємства Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут НДІпроектреконструкція.

Нагадаємо, що торік у Києві відремонтували майже 300 км доріг, а загалом протягом останніх років оновлено понад 830 км столичних доріг, 26 мостів і шляхопроводів. Цього ж року на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці, з урахуванням субвенції з Держбюджету, закладено близько 1,5 млрд грн.

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