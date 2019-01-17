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Доба на Донбасі: ЗСУ знищили 10 бойовиків

За минулу добу на Донбасі військові Операції об’єднаних сил знищили 10 бойовиків.

Доба на Донбасі: ЗСУ знищили 10 бойовиків

Під час відповіді на провокації окупантів на Донбасі, сили ООС спромоглися знищити 10 бойовиків, іще трьох поранено, повідомляє прес-центр ООС.

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

– В смузі дій оперативно-тактичного угрупування Північ ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ з ПТРК в районі селища Троїцьке та з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне, – йдеться у повідомленні.

Неподалік від Кримського ворог застосовував гранатомети, а поблизу Чермалика військових обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожих обстрілів п’ятьох військових поранено, іще п’ятеро отримали бойові травмування.

До слова, 11 січня бойовики в районі околиці Попасної обстріляли безпілотник місії ОБСЄ.

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