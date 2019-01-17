Фракція Опозиційного блоку покинула сесійну залу через прийняття парламентом законопроекту про перехід парафій в іншу церкву.

Про це політики сказали з трибуни. Крім того, Опоблок планує звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити процедуру прийняття законопроекту.

– Через те, що законопроект може спровокувати громадянський конфлікт, ми всією фракцією залишаємо зал, – повідомив Олександр Долженков.

За словами депутата більшість його колег навіть не знали, за що голосують.

– Автономність релігійної громади – внутрішня справа церкви. Це цілеспрямована акція проти канонічної УПЦ. Порушено регламент і проігноровано заяву нашої фракції. Під час голосування були випадки не персонального голосування; не було права ставити цей законопроект на голосування в цілому в той час, коли наша фракція мала зауваження до нього. Тому ми будемо звертатися до Конституційного суду, щоб визнати проголосований законопроект антиконституційним, оскільки він може спровокувати громадянський конфлікт, – заявив народний депутат.

Голова фракції Вадим Новинський підкреслив, що для внесення законопроекту до сесійної зали не було жодних законних підстав і висновків науково-експертного управління. Також не збиралася з цього питання і Рада Церков України.

– Пропоновані зміни суперечать положенням Конституції України, Європейської Конвенції з прав людини, чинних статутів релігійних громад, створюють перешкоди для релігійної діяльності, розколюють суспільство і призведуть до корупції, – зазначає Вадим Новинський.

На його думку, суть законопроекту – узаконити рейдерство храмів і майна канонічної УПЦ і під тиском силовиків і місцевої влади забезпечити масовий перехід парафій в нову ПЦУ.

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Вадим Новинський також закликав правоохоронні органи та представників органів місцевого самоврядування не виконувати злочинні накази, не втручатися в діяльність релігійних організацій і не закривати очі на порушення закону.

– Ми будемо всіма законними способами захищати права і свободи громадян України. Опозиційний блок наполягає на дотриманні регламенту ВР під час розгляду законопроекту, а також на включення поправок нашої команди! Закликаю всіх народних депутатів не допомагати чинному президенту в його передвиборчій кампанії і не підтримувати цей законопроект! Наслідки будуть критичними для суспільства і призведуть до зростання напруги, – заявив депутат.

Також фракція Опозиційного блоку звернеться до Конституційного суду для визнання законопроекту Віктора Єленського №41 28-д неконституційним.

-Стаття 35 Конституції України гарантує свободу віросповідання, але депутати нівелювали поняття законності. Коаліція проявила себе, як в 2014 році, підтримуючи президента в піарі, – відзначили на сторінці фракції в Facebook.

Нагадаємо, 5 січня під час богослужіння у церкві Святого Георгія у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій передав главі Православної церкви України Епіфанію посох і томос про автокефалію.