PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Фракція Опозиційного блоку покинула зал Верховної Ради/

Фракція Опозиційного блоку покинула зал Верховної Ради

Фракція Опозиційного блоку покинула сесійну залу через прийняття парламентом законопроекту про перехід парафій в іншу церкву.

Вадим Новинський

Про це політики сказали з трибуни. Крім того, Опоблок планує звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити процедуру прийняття законопроекту.

– Через те, що законопроект може спровокувати громадянський конфлікт, ми всією фракцією залишаємо зал, – повідомив Олександр Долженков.

За словами депутата більшість його колег навіть не знали, за що голосують.

– Автономність релігійної громади – внутрішня справа церкви. Це цілеспрямована акція проти канонічної УПЦ. Порушено регламент і проігноровано заяву нашої фракції.

Під час голосування були випадки не персонального голосування; не було права ставити цей законопроект на голосування в цілому в той час, коли наша фракція мала зауваження до нього.

Тому ми будемо звертатися до Конституційного суду, щоб визнати проголосований законопроект антиконституційним, оскільки він може спровокувати громадянський конфлікт, – заявив народний депутат.

Голова фракції Вадим Новинський підкреслив, що для внесення законопроекту до сесійної зали не було жодних законних підстав і висновків науково-експертного управління. Також не збиралася з цього питання і Рада Церков України.

– Пропоновані зміни суперечать положенням Конституції України, Європейської Конвенції з прав людини, чинних статутів релігійних громад, створюють перешкоди для релігійної діяльності, розколюють суспільство і призведуть до корупції, – зазначає Вадим Новинський.

На його думку, суть законопроекту – узаконити рейдерство храмів і майна канонічної УПЦ і під тиском силовиків і місцевої влади забезпечити масовий перехід парафій в нову ПЦУ.

Читайте: Новинський: Опоблок оскаржує в суді закриття дільниць в РФ

Вадим Новинський також закликав правоохоронні органи та представників органів місцевого самоврядування не виконувати злочинні накази, не втручатися в діяльність релігійних організацій і не закривати очі на порушення закону.

– Ми будемо всіма законними способами захищати права і свободи громадян України. Опозиційний блок наполягає на дотриманні регламенту ВР під час розгляду законопроекту, а також на включення поправок нашої команди!

Закликаю всіх народних депутатів не допомагати чинному президенту в його передвиборчій кампанії і не підтримувати цей законопроект! Наслідки будуть критичними для суспільства і призведуть до зростання напруги, – заявив депутат.

Також фракція Опозиційного блоку звернеться до Конституційного суду для визнання законопроекту Віктора Єленського №41 28-д неконституційним.

-Стаття 35 Конституції України гарантує свободу віросповідання, але депутати нівелювали поняття законності. Коаліція проявила себе, як в 2014 році, підтримуючи президента в піарі, – відзначили на сторінці фракції в Facebook.

Нагадаємо, 5 січня під час богослужіння у церкві Святого Георгія у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій передав главі Православної церкви України Епіфанію посох і томос про автокефалію.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада затвердила порядок зміни підлеглості церковних громад
Джангіров: об’єднання Бойка і За Життя привело не до складання рейтингів, а до їх віднімання
Перехід відбувся: священників РПЦ не пустили до двох храмів в Україні
Нехай покажуть свій томос. Порошенко дав пораду РФ
Як правильно називати УПЦ МП – пояснення екзарха Константинополя
Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)
Коли святкувати Різдво: все, що треба знати про зміну церковного календаря в Україні
Грецька православна церква розпочала процес визнання ПЦУ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка