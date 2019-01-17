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Грип в Україні: в Києві закрили 13 шкіл (СПИСОК)

Через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві призупинили роботу шкіл.

Грип в Україні: в Києві закрили 13 шкіл (СПИСОК)

Школярі 188 класів 13 шкіл сьогодні не пішли на навчання в Києві. Школи одразу 6 районів столиці призупинили заняття. Причина – карантин.

Держпродспоживслужба опублікувала список навчальних закладів, в яких школярі отримали незаплановані канікули:

Голосіївський район:

  • № 132 (1 клас).

Дарницький район:

  • Скандинавська гімназія (1 клас).

Оболонський район:

  • № 9 (40 класів);
  • № 168 (30 класів),
  • № 143 (35 класів);
  • № 20 (33 класи);
  • № 299 (11 класів).

Печерський район:

  • Предславинська гімназія;
  • № 56 (12 класів).

Святошинський район:

  • № 235 (5 класів);
  • Сузір’я (1 клас);
  • ЕКО № 198 (1 клас).

Солом’янський район:

  • № 164 (8 класів);
  • № 121 (10 класів).

Читайте: Епідемія грипу у Чернігові: закриті школи, лікарні переводять на особливий режим

Усього в школи Києва, з різних причин, не прийшли більше 40,7 тис. учнів (14% від загальної кількості).

Нагадаємо, через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закрили школи Одеси та Луцька.

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