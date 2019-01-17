Через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві призупинили роботу шкіл.
Школярі 188 класів 13 шкіл сьогодні не пішли на навчання в Києві. Школи одразу 6 районів столиці призупинили заняття. Причина – карантин.
Держпродспоживслужба опублікувала список навчальних закладів, в яких школярі отримали незаплановані канікули:
Голосіївський район:
- № 132 (1 клас).
Дарницький район:
- Скандинавська гімназія (1 клас).
Оболонський район:
- № 9 (40 класів);
- № 168 (30 класів),
- № 143 (35 класів);
- № 20 (33 класи);
- № 299 (11 класів).
Печерський район:
- Предславинська гімназія;
- № 56 (12 класів).
Святошинський район:
- № 235 (5 класів);
- Сузір’я (1 клас);
- ЕКО № 198 (1 клас).
Солом’янський район:
- № 164 (8 класів);
- № 121 (10 класів).
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Усього в школи Києва, з різних причин, не прийшли більше 40,7 тис. учнів (14% від загальної кількості).
Нагадаємо, через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закрили школи Одеси та Луцька.