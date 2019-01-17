Через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві призупинили роботу шкіл.

Школярі 188 класів 13 шкіл сьогодні не пішли на навчання в Києві. Школи одразу 6 районів столиці призупинили заняття. Причина – карантин.

Держпродспоживслужба опублікувала список навчальних закладів, в яких школярі отримали незаплановані канікули:

Голосіївський район:

№ 132 (1 клас).

Дарницький район:

Скандинавська гімназія (1 клас).

Оболонський район:

№ 9 (40 класів);

№ 168 (30 класів),

№ 143 (35 класів);

№ 20 (33 класи);

№ 299 (11 класів).

Печерський район:

Предславинська гімназія;

№ 56 (12 класів).

Святошинський район:

№ 235 (5 класів);

Сузір’я (1 клас);

ЕКО № 198 (1 клас).

Солом’янський район:

№ 164 (8 класів);

№ 121 (10 класів).

Читайте: Епідемія грипу у Чернігові: закриті школи, лікарні переводять на особливий режим

Усього в школи Києва, з різних причин, не прийшли більше 40,7 тис. учнів (14% від загальної кількості).

Нагадаємо, через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закрили школи Одеси та Луцька.