Президент Петро Порошенко затвердив емблему, прапор і девіз Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Глава держави днями підписав указ щодо заснування символіки ССО, про що він повідомив у Facebook.

– Відтепер їхнім девізом стануть слова київського князя Святослава Хороброго: “Іду на ви!”, які ще більше тисячі років тому наводили жах на ворогів, – сказав він під час відвідування 142 навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ у Житомирській області.

Нагадаємо, 7 липня 2016 року Верховна Рада визначила правовий статус і порядок застосування Сил спеціальних операцій ЗСУ, а 27 липня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

До речі, в Україні День Сил спецоперацій ЗСУ, який встановлено для розвитку національних військових традицій, відзначають 29 липня.

Фото: Міноборони