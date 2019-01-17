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Інтронізація Епіфанія: митрополит офіційно назвав дату

3 лютого під час Божественної літургії у Соборі Святої Софії Київської відбудеться інтронізація предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

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Інтронізація предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія відбудеться на його 40-річчя, 3 лютого, повідомляється на сайті ПЦУ.

Епіфаній запросив главу УГКЦ на церемонію інтронізації і зазначив, що ПЦУ і Українська греко-Католицька Церква повинні далі розвивати співпрацю і виводити його на більш високий рівень.

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– Ми хочемо розпочати гарну плідну співпрацю між православною та Українською греко-Католицькою Церквою, яка раніше існувала, але ми хочемо її поглибити, – сказав митрополит.

Нагадаємо, 15 грудня, на Об’єднавчому Соборі Української православної церкви митрополит Епіфаній був обраний главою об’єднаної української церкви. Факти ICTV писали, що відомо про митрополита.

Фото: pomisna.info.

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