Держприкордонслужба для посиленої охорони кордону з Росією на сході та півночі додатково залучила спеціальні підрозділи.

Зокрема, йдеться про ділянку кордону з країною-агресором в межах Сумської, Харківської та Луганської областей, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Спецпідрозділи виконуватимуть завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону на загрозливих напрямках.

Вони забезпечені всіма матеріальними та технічними засобами для автономних дій в зимовий період.













Кордони України з РФ на сході посилено спецпідрозділами / 3 фотографии

Читайте: Російські прикордонники сплутали Хабіба з терористом ІДІЛ

До слова, напередодні новорічних свят в Україні посилили охорону на кордонах.

Фото: ДПСУ