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Кордони України з РФ на сході посилено спецпідрозділами

Держприкордонслужба для посиленої охорони кордону з Росією на сході та півночі додатково залучила спеціальні підрозділи.

Кордон України з РФ

Зокрема, йдеться про ділянку кордону з країною-агресором в межах Сумської, Харківської та Луганської областей, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Спецпідрозділи виконуватимуть завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону на загрозливих напрямках.

Вони забезпечені всіма матеріальними та технічними засобами для автономних дій в зимовий період.

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Кордони України з РФ на сході посилено спецпідрозділами / 3 фотографии

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До слова, напередодні новорічних свят в Україні посилили охорону на кордонах.

Фото: ДПСУ

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