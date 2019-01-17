Найпопулярніші та найцікавіші імена маленьких українців за 2018 рік.

Найбільш популярні імена українців у 2018 році опублікувала прес-служба міністерства юстиції.

Так, у 2018 році серед хлопчиків найпопулярнішими іменами стали: Матвій, Дмитро, Максим, Марко, Олександр, Артем, Андрій, Іван, Владислав.

Серед дівчаток – Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія, Поліна.

Але були і незвичні, які неможливо було не виділити, наприклад,

Дівчачі:

Принцеса, Нуне, Авігея, Сумаййа, Аглая, Аіша, Аполінарія, Дельфіна, Йохана-Клавдія, Мадона Лама, Філофтея.

Хлоп’ячі:

Сонцемір, Мадяк, Космос, Арон Діонісій, Лучіан, Нектарій.

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До речі, наразі діє спрощена процедура отримання свідотства про народження.

Його можна зробити безпосередньо в пологовому будинку.

На сьогодні ця послуга доступна у 468 медичних установах.

Нагадаємо, що таке булінг та як його уникнути.

Фото: Colin Maynard / Unsplash