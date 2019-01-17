PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Космос, Аіша, Дельфіна: як називали новонароджених українців у 2018 році/

Космос, Аіша, Дельфіна: як називали новонароджених українців у 2018 році

Найпопулярніші та найцікавіші імена маленьких українців за 2018 рік.

ребенок

Найбільш популярні імена українців у 2018 році опублікувала прес-служба міністерства юстиції.

Так, у 2018 році серед хлопчиків найпопулярнішими іменами стали: Матвій, Дмитро, Максим, Марко, Олександр, Артем, Андрій, Іван, Владислав.

Серед дівчаток – Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія, Поліна.

Але були і незвичні, які неможливо було не виділити, наприклад,

Дівчачі:

Принцеса, Нуне, Авігея, Сумаййа, Аглая, Аіша, Аполінарія, Дельфіна, Йохана-Клавдія, Мадона Лама, Філофтея.

Хлоп’ячі:

Сонцемір, Мадяк, Космос, Арон Діонісій, Лучіан, Нектарій.

Читайте: Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат

До речі, наразі діє спрощена процедура отримання свідотства про народження.

Його можна зробити безпосередньо в пологовому будинку.

На сьогодні ця послуга доступна у 468 медичних установах.

Нагадаємо, що таке булінг та як його уникнути.

Фото:  Colin Maynard / Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Facebook видалив російські групи через фейки про Україну
Водохреща: що за свято
Окупанти стягнули танки на схід від Донецька – ОБСЄ
У США троє дітей померли у морозильнику, бо не змогли відкрити дверцята
Калюжі “крові”. В Одесі затримали учасників акції під Генконсульством РФ
Доба на Донбасі: загинув український військовий, двоє поранені
Вибори 2019: МВС обіцяє захист усім кандидатам
За час агресії РФ: яку кількість зброї та техніки отримали ЗСУ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка