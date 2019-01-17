Сьогодні, 17 січня, в Україні не очікуються істотні опади.

Сьогодні вночі у західній та південній частині України пройде невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 5-10° морозу, а в західних областях та в Криму позначки термометра не опустяться нижче 5° морозу.

Вдень очікується потепління від 2° морозу до 3° тепла. На заході України повітря прогріється до 2-7° тепла, а у східній частині збережеться холодна погода – 1-6° морозу.

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У Києві сьогодні без істотних опадів.

Вночі стовпчики термометра покажуть 5-7° морозу, а вдень температура триматиметься біля позначки в 0°.

До слова, протягом січня в Україні збережеться морозна погода.