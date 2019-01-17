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Порошенко затвердив оборонне держзамовлення України до 2021 року

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким затверджується оборонне держзамовлення на 2019-2021 роки.

Порошенко

Президент Петро Порошенко підписав Указ №10/2019, яким вводиться в дію рішення РНБО щодо державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

Показники оборонного замовлення держави є таємними.

Контроль за виконанням відповідного рішення покладено на секретаря РНБО.

Указ №10/2019 набирає чинності з моменту його опублікування.

Читайте: Знищення одним пострілом. ЗСУ отримали тисячі одиниць високоточної зброї

До слова, за час військової агресії РФ українські військові отримали близько 26 тис. одиниць зброї і військової техніки.

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