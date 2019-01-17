Верховна Рада прийняла закон про зміну підлеглості церковних громад.

Парламент затвердив проект закону 4128-д про внесення змін до закону Про свободу совісті та релігійних організацій.

За відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів.

Держава дозволяє релігійним громадам підпорядковуватись будь-яким діючим в Україні та поза її межами релігійним центрам.

Релігійні громади можуть вільно змінити підлеглість шляхом реєстрації нової редакції статуту або внесення змін до статуту релігійної громади.

Читайте: Скільки парафій УПЦ (МП) перйшло до ПЦУ (КАРТА)

Рішення про зміну підлеглості ухвалюється загальними зборами релігійної громади.

Воно визнається дійсним, якщо за перехід проголосувало не менше ніж 2/3 учасників громади.

Нагадаємо, 7 січня Православна церква України отримала томос про автокефалію.