Верховна Рада прийняла закон про зміну підлеглості церковних громад.
Парламент затвердив проект закону 4128-д про внесення змін до закону Про свободу совісті та релігійних організацій.
За відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів.
Держава дозволяє релігійним громадам підпорядковуватись будь-яким діючим в Україні та поза її межами релігійним центрам.
Релігійні громади можуть вільно змінити підлеглість шляхом реєстрації нової редакції статуту або внесення змін до статуту релігійної громади.
Читайте: Скільки парафій УПЦ (МП) перйшло до ПЦУ (КАРТА)
Рішення про зміну підлеглості ухвалюється загальними зборами релігійної громади.
Воно визнається дійсним, якщо за перехід проголосувало не менше ніж 2/3 учасників громади.
Нагадаємо, 7 січня Православна церква України отримала томос про автокефалію.