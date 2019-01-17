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У Борисполі на митниці застрягли понад 1,5 тис. щиглів

Партію живих птахів, яку іноземець намагався незаконно вивезти з України до Йорданії, затримали в аеропорту Бориспіль.

У Борисполі на митниці застрягли понад 1,5 тис. щиглів

Партію щиглів, з якою іноземець намагався незаконно перетнути кордон, перехопили митники в аеропорту Бориспіль.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Ліванець хотів розмістити 1 600 птахів на складі тимчасового зберігання в аеропорту, поки він не оформить митні документи.

В документах від громадської організації, які надав чоловік, птахи були оцінені у 80 тис. грн.

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У Борисполі на митниці застрягли понад 1,5 тис. щиглів / 3 фотографии

Під час перевірки митники виявили, що громадська організація не має права здійснювати такі перевезення.

Щиглів вилучили до рішення суду і відправили на зберігання до кінноспортивного клубу Магнат.

За словами волонтерів та зоозахисників, птахів тримають у тісних клітках. Частина з них вже загинула.

Раніше Факти ICTV писали про овець в Чорноморському порту Одеси, які пробули там два тижні.

Фото: ДФС/Facebook

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