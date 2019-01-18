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Київ стоїть у восьмибальних заторах (КАРТА)

Сьогодні ввечері у Києві утворилися численні затори.

Затори

Сьогодні ввечері на дорогах Києва утворилися численні затори. Їхній рівень, згідно з сервісом Google Maps, становить вісім балів.

Переважна більшість заторів утворилася на правому березі столиці.

Ускладнення руху на лівому березі спостерігається на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті, Дніпровській набережній, а також неподалік станцій метро Чернігівська, Дарниця, Лівобережна.

Також затори утворилися на проспекті Степана Бандери, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Лесі Українки, Хрещатику, поблизу станцій метро Олімпійська, Площа Льва Толстого, Театральна.

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До слова, у Києві призупинили роботу деяких шкіл через велику кількість хворих на грип.

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