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Має сенс тільки біометрика: Клімкін про візовий режим із РФ

Звичайний візовий режим України з Росією не працюватиме, необхідно ввести саме біометричний.

Павло Клімкін

Про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Якщо і приймати рішення про введення візового режиму з Росією, то це повинен бути тільки біометричний візовий режим, – цитує дипломата Інтерфакс-Україна.

За його словами, для введення біометричного режиму з РФ необхідно додатково залучити близько 70 консулів.

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Клімкін також вважає, що для впровадження біометричного режиму не вистачає політичного рішення.

Глава МЗС також підтримав введення подвійного громадянства в Україні з обмеженням для російських громадян.

Фото: Dreamstime

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