18 січня в більшості регіонів України потеплішає, на заході місцями пройде дощ.
На сході без опадів, температура вночі до -1°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі до -3°, вдень до +8°.
На заході України пройде сніг з дощем. Температура вночі до -9°, вдень до +10°.
У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до -7°, вдень до +4°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -7°, вдень до +4°.
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У Києві пройде сніг з дощем. Температура повітря вдень +4°, ввечері – до +2°.
До слова, раніше синоптики прогнозували, що протягом січня в Україні збережеться морозна погода.
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