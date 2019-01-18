18 січня в більшості регіонів України потеплішає, на заході місцями пройде дощ.

На сході без опадів, температура вночі до -1°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі до -3°, вдень до +8°.

На заході України пройде сніг з дощем. Температура вночі до -9°, вдень до +10°.

У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до -7°, вдень до +4°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -7°, вдень до +4°.

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У Києві пройде сніг з дощем. Температура повітря вдень +4°, ввечері – до +2°.

До слова, раніше синоптики прогнозували, що протягом січня в Україні збережеться морозна погода.