Місія ОБСЄ зафіксувала російський ракетний комплекс Стріла, який розмістили у Донецьку.

Місія ОБСЄ зафіксувала у Донецьку російський зенітно-ракетний комплекс Стріла, що розміщений там з порушенням лінії відведення важкого озброєння, повідомляє прес-центр ООС.

Також недалеко від селища Софіївка зафіксували один танк невстановленого типу. Проросійські бойовики продовжують розміщувати озброєння, порушуючи лінію відведення.

– Це, насамперед, зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Шокований умовами життя на Донбасі: голова ОБСЄ про поїздку в Україну

Незадовго до цього безпілотник ОБСЄ зміг зафіксувати дві самохідні 122-міліметрові гаубиці Гвоздика та чотири буксирувані 122-міліметрові гаубиці Жаба.

До слова, у районі відведення сил на Донбасі провели навчання за участю самохідних артилерійських установок Піон.