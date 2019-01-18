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Порушення лінії відводу: на Донбасі “знайшли” російську Стрілу

Місія ОБСЄ зафіксувала російський ракетний комплекс Стріла, який розмістили у Донецьку.

ОБСЄ

Місія ОБСЄ зафіксувала у Донецьку російський зенітно-ракетний комплекс Стріла, що розміщений там з порушенням лінії відведення важкого озброєння, повідомляє прес-центр ООС.

Також недалеко від селища Софіївка зафіксували один танк невстановленого типу. Проросійські бойовики продовжують розміщувати озброєння, порушуючи лінію відведення.

– Це, насамперед, зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки, – йдеться у повідомленні.

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Незадовго до цього безпілотник ОБСЄ зміг зафіксувати дві самохідні 122-міліметрові гаубиці Гвоздика та чотири буксирувані 122-міліметрові гаубиці Жаба.

До слова, у районі відведення сил на Донбасі провели навчання за участю самохідних артилерійських установок Піон.

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