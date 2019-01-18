На зеленій гілці метро в Києві зламався поїзд.
Оновлено о 12.30. Рух метро відновлено у звичайному режимі. У метро приносять вибачення за тимчасові незручності.
У Києві станції метро Дорогожичі, Сирець та Лук’янівська було закрито на вхід та вихід. Причина – поломка потягу на станції Кловська.
Про це пише прес-служба метрополітену.
Рух на зеленій гілці метро здійснювався тільки від станції Червоний хутір до Золотих воріт.
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Нагадаємо, в Києві розпочали капремонт мосту Метро, який триватиме 22 місяці.
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