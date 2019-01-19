Коли відбудеться інтронізація Епіфанія та у якій святині – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія відбудеться 3 лютого у Софії Київській, передає Інтерфакс-Україна.

– Потім відбудеться перше засідання Священного Синоду, де вже буде остаточно узгоджено, затверджено та призначено відповідні посади або синодальні управління, які будуть діяти в подальшому для розвитку нашої єдиної помісної православної церкви, – заявив Епіфаній журналістам.

До речі, інтронізацію проводитимуть у день народження Епіфанія.

Інтронізація – це церемонія входження на престол та офіційний початок виконання обов’язків предстоятеля.

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Нагадаємо, 7 січня Порошенко і Епіфаній внесли томос у Софію Київську.