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Інтронізація Епіфанія – дата і місце

Коли відбудеться інтронізація Епіфанія та у якій святині – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Епифаний

Інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія відбудеться 3 лютого у Софії Київській, передає Інтерфакс-Україна.

– Потім відбудеться перше засідання Священного Синоду, де вже буде остаточно узгоджено, затверджено та призначено відповідні посади або синодальні управління, які будуть діяти в подальшому для розвитку нашої єдиної помісної православної церкви, – заявив Епіфаній журналістам.

До речі, інтронізацію проводитимуть у день народження Епіфанія.

Інтронізація – це церемонія входження на престол та офіційний початок виконання обов’язків предстоятеля.

Читайте: Епіфаній – глава нової помісної церкви: що відомо про митрополита

Нагадаємо,  7 січня Порошенко і Епіфаній внесли томос у Софію Київську.

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