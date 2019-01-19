Українські військові збили дрон російських найманців, який був оснащений осколковою вибухівкою.
Дрон ліквідували у зоні проведення операції Об’єднаних сил, повідомила прес-служба 93-ї бригади ОМБр Холодний Яр у Facebook.
– Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі Фантом-4 осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері, – йдеться у повідомленні.
Бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.
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