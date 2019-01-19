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В Україні збили дрон бойовиків з осколковою вибухівкою

Українські військові збили дрон російських найманців, який був оснащений осколковою вибухівкою.

дрон боевиков

Дрон ліквідували у зоні проведення операції Об’єднаних сил, повідомила прес-служба 93-ї бригади ОМБр Холодний Яр у Facebook.

– Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі Фантом-4 осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері, – йдеться у повідомленні.

Бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.

Читайте: Вражає ціль за 47 км. На Донбасі випробували Піони

Нагадаємо, на Донбасі “знайшли” російський ракетний комплекс Стріла.

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