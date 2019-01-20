На Рівненщині у селі Глинне 44-річна Світлана Ковалевич народила 19 дитину.
Не дивлячись на вік жіночки, пологи пройшли без ускладнень. Хлопчик з’явився на світ з вагою 3 кг 930 г та зростом 62 см. Малюка назвали Назар, він почувається добре.
Про це пише ЧаРівне.Інфо.
Лікарі кажуть, що жінка дисциплінована і виконувала всі їх рекомендації.
На пологах був присутній чоловік Світлани. Він весь час молився, а коли на світ з’явився малюк, то не зміг стримати сліз.
Медики кажуть, що це звична справа для села, адже тут дуже багато багатодітних родин, у яких по 15, 16 і навіть 18 дітей. А ось 19 дитина народилася вперше.
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До речі, нещодавно на Рівненщині 46-річна жінка з села Познань народила 18-ту дитину. Пологи пройшли без ускладнень.