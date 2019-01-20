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Олександра Вілкула висунули кандидатом в президенти України

На масштабному форумі За мир і розвиток опозиційні сили офіційно висунули Олександра Вілкула кандидатом в президенти України.

Олександра Вілкула висунули кандидатом в президенти України

Опозиційні сили висунули Олександра Вілкула кандидатом в президенти України під час Першого об’єднаного всеукраїнського форуму За мир і розвиток.

Про це повідомляється на сайті Опозиційного блоку.

20 січня в Запоріжжі пройшов форум За мир і розвиток, який об’єднав понад 5000 учасників – представників ділових, промислових кіл, профспілок і роботодавців країни, громадських діячів. Це найбільший подібний форум, починаючи з 2012 року.

В ході форуму учасники висловилися в підтримку народного депутата Олександра Вілкула як єдиного кандидата від опозиційних і миролюбних сил України на майбутніх президентських виборах.

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У своєму виступі на форумі Олександр Вілкул представив програму Мир і Розвиток: чотири кроки до успіху, розповівши про своє бачення змін, необхідних Україні.

Зокрема, він акцентував увагу на чотири кроки, які повинні привести Україну до успіху, і на яких повинна зосередитися влада відразу після президентських виборів: мир, нова Конституція, економічне зростання і соціально відчутні результати економічного розвитку.

Промовці на форумі підтримали позицію Олександра Вілкула, підкреслюючи, що саме він є реальним кандидатом від опозиційних сил, що володіє необхідними якостями характеру, знаннями і досвідом, здатними об’єднати громадян і привести Україну до успіху.

Нагадаємо, Олександр Вілкул раніше зазначав, що через зростання тарифів, злидні, беззаконня і війну люди покидають країну.

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