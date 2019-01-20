У поїзді Херсон-Львів вдруге за два тижні обірвалась полиця.

У поїзді Херсон-Львів у 14 вагоні під чоловіком обірвалась полиця, коли він намагався зайняти своє місце.

Про це повідомив співзасновник організації Громадський контроль Укрзалізниці Віктор Гарвона.

На нижній полиці їхала глухоніма жінка. Вона перелякалась, але травм не отримала.

У присутності начальника поїзда та електромеханіка було складено акт і пояснення щодо інциденту.

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До слова, 8 січня у цьому ж поїзді у 10 вагоні також стався обрив кріплень верхньої полиці. Постраждалих тоді не було.

Раніше Факти ICTV писали про те, що жінка отримала травми через падіння на неї полиці з пасажиркою у поїзді Київ-Рахів.

Фото: Віктор Гарвона/Facebook