У січні 81 нардеп пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді.

У січні більше 90% голосувань Верховної Ради пропустив 81 народний депутат, а ще 39 народних обранців жодного разу за місяць не голосували, повідомляє Комітет виборців України.

Показник народних депутатів, які жодного разу не проголосували є найгіршим за дев’яту сесію Верховної Ради.

До цього максимальна кількість нардепів, які жодного разу за місяць не голосували, досягала 19 осіб за вказаний період.

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Дуже слабкі показники голосувань у Верховній Раді спостерігаються у таких політиків як Юлія Тимошенко (4% голосувань), Нестор Шуфрич (6%), Олександр Вілкул (8%), Сергій Льовочкін (8%).

Причина, через яку нардепи не голосували невідома, однак вона не пов’язана з хворобою або відрядженням.

У Комітеті виборців вважають, що низька активність народних депутатів пов’язана з початком передвиборної кампанії, через що деякі політики й пропускають засідання Верховної Ради.

До слова, у Верховній Раді прийняли закон, яким запроваджується порядок зміни підпорядкованості церковних громад.