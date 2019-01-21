PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Депутаты-прогульщики побили антирекорд в январе/

Депутати-прогульники побили антирекорд в січні

У січні 81 нардеп пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді.

Верховна Рада

У січні більше 90% голосувань Верховної Ради пропустив 81 народний депутат, а ще 39 народних обранців жодного разу за місяць не голосували, повідомляє Комітет виборців України.

Показник народних депутатів, які жодного разу не проголосували є найгіршим за дев’яту сесію Верховної Ради.

До цього максимальна кількість нардепів, які жодного разу за місяць не голосували, досягала 19 осіб за вказаний період.

Читайте: Українців виселятимуть з гуртожитків – Рада продовжила мораторій

Дуже слабкі показники голосувань у Верховній Раді спостерігаються у таких політиків як Юлія Тимошенко (4% голосувань), Нестор Шуфрич (6%), Олександр Вілкул (8%), Сергій Льовочкін (8%).

Причина, через яку нардепи не голосували невідома, однак вона не пов’язана з хворобою або відрядженням.

У Комітеті виборців вважають, що низька активність народних депутатів пов’язана з початком передвиборної кампанії, через що деякі політики й пропускають засідання Верховної Ради.

До слова, у Верховній Раді прийняли закон, яким запроваджується порядок зміни підпорядкованості церковних громад.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада затвердила порядок зміни підлеглості церковних громад
Мова, кодекс і недоторканність: що мають розглянути депутати у 2019 році
Нардепи вирішили повернути кошти з офшорів: спроба 20-річної давності
Підсумки роботи Верховної Ради 2018: закон для євробляхерів, воєнний стан і курс на ЄС
20 нардепів жодного разу не проголосували у грудні – комітет виборців
Перейменування УПЦ МП – Рада ухвалила закон
У Раді Шуфрич побився з Березою після прийняття закону
Проти перейменування: парафіяни УПЦ МП мітингують під Радою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка