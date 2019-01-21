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Канікули продовжили на тиждень: на Рівненщині через грип закрито 58 шкіл

У Рівненській області школярам ще на тиждень продовжили канікули через грип та ГРВІ.

Канікули продовжили на тиждень: на Рівненщині через грип закрито 58 шкіл

Карантин введено у 58 навчальних закладах Рівненської області.

Про це повідомляє місцеве видання Рівне Вечірнє.

Причина – зростання кількості хворих на грип і ГРВІ. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло майже 8 тисяч осіб, з них 4,5 тисячі – діти. Рівень епідемічного порогу перевищений вдвічі.

Читайте: Епідемія у 4 областях. З початку року від грипу померли 19 людей

Нагадаємо, що у школах Чернігова через збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ також продовжили канікули. Карантин триватиме до 28 січня.

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