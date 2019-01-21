У Рівненській області школярам ще на тиждень продовжили канікули через грип та ГРВІ.
Карантин введено у 58 навчальних закладах Рівненської області.
Про це повідомляє місцеве видання Рівне Вечірнє.
Причина – зростання кількості хворих на грип і ГРВІ. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло майже 8 тисяч осіб, з них 4,5 тисячі – діти. Рівень епідемічного порогу перевищений вдвічі.
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Нагадаємо, що у школах Чернігова через збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ також продовжили канікули. Карантин триватиме до 28 січня.
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