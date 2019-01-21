Засмаглі та щасливі. Після тривалих різдвяних канікул народні обранці повернулися до роботи.

Ділилися враженнями хто, де і як відпочивав. Хоча здалося, що засмагали на морях й океанах – далеко не всі.

Чимало нардепів і взагалі не з’явилися на робочих місцях. Як пояснювали їхні колеги, через підготовку до виборів. Перший віце-спікер Ірина Геращенко навіть закликала депутатів, які збираються в президенти, оформити офіційну відпустку. І послалася на ганебну статистику, коли вони місяцями прогулюють пленарні засідання.

Натомість, Віктор Чумак переконаний: Рада, насамперед, представницький орган. І від того, хто й скільки відвідає засідань – не завжди залежить її ефективність.

Про свої обіцянки зняти депутатську недоторканність та ухвалити новий виборчий кодекс з відкритими списками – у Раді і взагалі забули.

За словами Олександра Третьякова, цими питаннями в кращому разі займуться вже після президентських виборів. Хоча в скасування мажоритарки не вірить. І не лише тому, що округи купують за гречку. Просто виборці хочуть бачити своїх депутатів не лише з екранів телевізорів.

Втім, про те, як далі працюватиме Рада, зрозуміло стало минулого тижня. Спікеру довелося по вісім разів ставити на голосування одні й ті ж самі законопроекти, аби вони набрали необхідну кількість голосів.

Ледь не забуксував у Верховній Раді навіть законопроект щодо зміни релігійними громадами підлеглості. За словами експертів він пришвидшить перехід церков УПЦ Московського патріархату в підпорядкування нової помісної української церкви.

Це викликало шквал емоцій у представників Опозиційного блоку. Опозиціонери наполягали, аби розгляд цього питання проходив за повною процедурою, і вони могли внести свої правки в закон. Але більшість вирішила йти за скороченою.

Несподівано не підтримала законопроект навіть частина фракції БПП, що викликало обурення вже у колег із Народного фронту.

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Зрештою, Рада таки ухвалила закон.

Того ж дня нардепи від Опоблоку зареєстрували аж чотири проекти постанов про скасування закону, але жоден не набрав голосів.

Натомість, голова парламентського комітету з питань культури й духовності Микола Княжицький стверджує: цей закон навпаки – допоможе уникнути конфліктів. Адже якщо раніше не було механізму, як громадам змінити свою релігійну підлеглість, що призводило до рейдерських захоплень храмів, знищення церковного майна, то тепер він є.

До слова, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня 2019 року. Коли може бути другий тур – читайте в матеріалі Фактів ICTV.