Згідно декларацій 2017 року, доходи понад 1 млн гривень задекларували 4 817 громадян. Наймолодшому мільйонерові – 7 років, а найстаршому – 99 років.

Наймолодшому мільйонерові в Україні – 7 років, а найстаршому – 99 років, пише прес-служба Державної фіскальної служби.

Мільйонні доходи задекларували, в основному, приватні підприємці.

Відзначається, що одна особа задекларувала дохід в сумі понад 1 млрд гривень.

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Більшість українських мільйонерів проживають у Києві. На території Київської області 333 мільйонера, в Харківській області – 328 мільйонерів, в Дніпропетровській області – 303 особи.

До слова, міністр Мінсоцполітики Андрій Рева розповів, що 51 тисяча українців заробляє більше 55 тисяч гривень на місяць.