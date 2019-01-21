Розуміння компанії Skadden про те, що їх робота фінансувалась Віктором Пінчуком є абсолютно невірним.

Віктор Пінчук не був джерелом жодних коштів для сплати гонорару компанії Skadden за підготовку доповіді, яка досліджувала судовий процес та осудження Юлії Тимошенко. Він жодної мірою не був відповідальний за ці витрати.

Про це повідомляє прес-служба Віктора Пінчука.

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Ані Пінчук, ані компанії афілійовані з ним ніколи не були клієнтами Skadden. Пінчук та його команда не мали жодного відношення до роботи, зробленої Skadden, включаючи підготовку чи розповсюдження їх доповіді.

Нагадаємо, що 17 січня Міністерство юстиції США опублікувало повідомлення про рішення Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom зареєструватися як іноземний агент в системі FARA за замовлений Мін’юстом України за сприяння Пола Манафорта у 2012 році звіт по дослідженню справи проти Тимошенко. Така реєстрація відбулася в результаті мирової угоди, в якій юрфірма визнала порушення зобов’язань про реєстрацію, оскільки замовлена ​​робота використовувалася для кампанії у США. За результатами мирової угоди Skadden сплатить отримані за українське замовлення кошти Казначейству США.

Згідно з документами, всього компанія отримала близько $4,66 млн, однак Мін’юст України сплатив лише близько $12 тис., тоді як решта суми була отримана від українського бізнесмена через компанію Black Sea View Ltd Манафорта. Видання Financial Times оприлюднило документ, в якому Skadden висловлює думку, що нібито ці роботи значною мірою фінансував Пінчук.