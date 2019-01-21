PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Повернути під юрисдикцію України окупований Донбас можна за 5 років - Гриценко/

Повернути під юрисдикцію України окупований Донбас можна за 5 років – Гриценко

Україна може повернути окупований Донбас на гідних умовах вже за 5 років.

Гриценко

Повернути нині окупований Донбас можна через механізм дипломатії, щоб не було приниження та обмеження прав наших громадян, які там живуть.

Держава зобов’язана це зробити, заявляє голова партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Не всі проблеми там вирішать за 5 років, тому що тільки розмінування може зайняти більше часу, загоювання психологічних ран може зайняти 10, 15 і навіть 20 років. Але повернути під юрисдикцію України окупований Донбас можна за 5 років, – заявив політик.

За його словами, це не буде особливий статус, повна амністія, а буде чітка лінія відповідальності та діятиме закон України.

Там не буде капітуляції. Можна повернути Донбас на гідних умовах для України, а Росія має компенсувати завдану шкоду, додав кандидат у президенти.

Читайте: Порушення лінії відводу: на Донбасі “знайшли” російську Стрілу

Нагадаємо, як російські бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі
Атака РФ на Азові: ПАРЄ проведе термінові дебати
Святкова літургія і тисячі людей: як проходить перше Водохреще в українській церкві
Водохреща: що за свято
Інтронізація Епіфанія – дата і місце
Побиття автомайданівців і біглець Янукович: як зустрічали Водохреща 2014
Українські вчені у США випробовують революційний метод лікування раку
В Україні збили дрон бойовиків з осколковою вибухівкою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка