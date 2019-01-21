Україна може повернути окупований Донбас на гідних умовах вже за 5 років.

Повернути нині окупований Донбас можна через механізм дипломатії, щоб не було приниження та обмеження прав наших громадян, які там живуть.

Держава зобов’язана це зробити, заявляє голова партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Не всі проблеми там вирішать за 5 років, тому що тільки розмінування може зайняти більше часу, загоювання психологічних ран може зайняти 10, 15 і навіть 20 років. Але повернути під юрисдикцію України окупований Донбас можна за 5 років, – заявив політик.

За його словами, це не буде особливий статус, повна амністія, а буде чітка лінія відповідальності та діятиме закон України.

Там не буде капітуляції. Можна повернути Донбас на гідних умовах для України, а Росія має компенсувати завдану шкоду, додав кандидат у президенти.

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Нагадаємо, як російські бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі.