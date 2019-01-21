Представники України, ЄС та РФ провели консультації щодо транзиту газу через Україну після 2019 року.

У Брюсселі сьогодні, 21 січня, відбулися тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу через Україну після 2019 року.

Європейська комісія передала Україні свою пропозицію щодо умов транзиту газу через Україну після 2019 року.

Про це розповів глава Нафтогазу Андрій Коболєв, пише УНІАН.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Газпром готовий продовжити усі існуючі контракти з Нафтогазом “навіть без експертних консультацій”.

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Також повідомляється, що єврокомісар Марош Шефровіч анонсував, що сторони зберуться на переговори щодо транзиту газу в тристоронньому форматі в травні 2019 року.

Як повідомлялося, в Нафтогазі спрогнозували, коли Газпром може припинити транзит газу через Україну.