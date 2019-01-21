На Троєщині у Деснянському районі Києва побудують цвинтар для домашніх тварин.
У Києві побудують цвинтар для домашніх тварин, повідомляє прес-служба КМДА.
За словами в.о. директора Департаменту міського благоустрою Тараса Панча, будівництво кладовища для тварин у Києві дуже актуальне та допоможе уникнути стихійних поховань тварин у зелених зонах, парках і скверах столиці.
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Київська влада вирішила побудувати кладовище для тварин і крематорій на вулиці Пухівській у Деснянському районі.
Для початку будівельних робіт вже виділено 2 млн гривень.
Також зараз йде процес передачі земельної ділянки від попереднього власника комунальному підприємству Київська міська лікарня ветеринарної медицини, яке продовжить будівельні роботи кладовища.
Нагадаємо, у минулому році у Чернігові під час розкопок знайшли стародавнє семиярусне кладовище.
Фото: dreamstime.