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У Києві з’явиться кладовище для тварин

На Троєщині у Деснянському районі Києва побудують цвинтар для домашніх тварин.

У Києві з’явиться кладовище для тварин

У Києві побудують цвинтар для домашніх тварин, повідомляє прес-служба КМДА.

За словами в.о. директора Департаменту міського благоустрою Тараса Панча, будівництво кладовища для тварин у Києві дуже актуальне та допоможе уникнути стихійних поховань тварин у зелених зонах, парках і скверах столиці.

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Київська влада вирішила побудувати кладовище для тварин і крематорій на вулиці Пухівській у Деснянському районі.

Для початку будівельних робіт вже виділено 2 млн гривень.

Також зараз йде процес передачі земельної ділянки від попереднього власника комунальному підприємству Київська міська лікарня ветеринарної медицини, яке продовжить будівельні роботи кладовища.

Нагадаємо, у минулому році у Чернігові під час розкопок знайшли стародавнє семиярусне кладовище.

Фото: dreamstime.

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