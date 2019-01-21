У Рівному хлопець пробіг автомобілю патрульної поліції, зняв це на відео і опублікував в мережі.

У Рівному хлопець пробіг по автомобілю патрульної поліції, пише прес-служба обласного відділення Нацполіціі в Facebook.

У поліції повідомили, що хуліган опублікував відео в мережі і закликав інших повторити.

Особа хлопця була встановлена ​​і поліція провела всі початкові дії.

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За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Зараз хлопець спілкується зі слідчими.

Раніше у Запоріжжі чоловік пробіг в одних трусах і банданою на голові.