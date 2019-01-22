Увечері 22 січня у Києві утворилися численні затори.
У Києві утворилися численні затори згідно даних Google Maps.
Центр Києва зупинився в районі Бессарабської площі, вулиці Басейної, Великої Васильківської, Мечникова, Саксаганського, Січових Стрільців та бульвару Лесі Українки.
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На лівому березі рух ускладнений в районі бульвару Перова, Ленінградської площі, метро Лівобережна, і на вулиці Харківське шосе.
Також через ремонт ускладнено рух на мосту Метро, Південному мосту і мосту Патона.
Нагадаємо, вчора з’явилися перші фото, на яких можна побачити, як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції.
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