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Більше 20 аварій і ремонт мостів: Київ скували пробки (КАРТА)

Увечері 22 січня у Києві утворилися численні затори.

пробки в киеве

У Києві утворилися численні затори згідно даних Google Maps.

Центр Києва зупинився в районі Бессарабської площі, вулиці Басейної, Великої Васильківської, Мечникова, Саксаганського, Січових Стрільців та бульвару Лесі Українки.

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На лівому березі рух ускладнений в районі бульвару Перова, Ленінградської площі, метро Лівобережна, і на вулиці Харківське шосе.

Також через ремонт ускладнено рух на мосту Метро, Південному мосту і мосту Патона.

Нагадаємо, вчора з’явилися перші фото, на яких можна побачити, як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції.

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