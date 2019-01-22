Сьогодні майже на всій території України збережеться морозна погода.
Невеликий сніг очікується лише на Закарпатті та Прикарпатті, повідомляє Укргідрометцентр.
На дорогах країни місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура повітря вночі значно знизиться і зупиниться в межах 11-16° морозу. Вдень температура коливатиметься від 5 до 10° морозу.
У західних та південних областях буде дещо тепліше – 6-11° морозу вночі та 0-5° морозу вдень.
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У Києві сьогодні без опадів.
Вночі стовпчики термометра у столиці опустяться до 11-13° морозу, а вдень – 6-8° нижче нуля.
До слова, у лютому жителів України чекає мінлива погода.
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