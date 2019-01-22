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Погода в Україні на сьогодні, 22 січня (КАРТА)

Сьогодні майже на всій території України збережеться морозна погода.

погода

Невеликий сніг очікується лише на Закарпатті та Прикарпатті, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура повітря вночі значно знизиться і зупиниться в межах 11-16° морозу. Вдень температура коливатиметься від 5 до 10° морозу.

У західних та південних областях буде дещо тепліше – 6-11° морозу вночі та 0-5° морозу вдень.

Читайте: Люті морози та незначне потепління: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві сьогодні без опадів.

Вночі стовпчики термометра у столиці опустяться до 11-13° морозу, а вдень – 6-8° нижче нуля.

До слова, у лютому жителів України чекає мінлива погода.

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