Сьогодні майже на всій території України збережеться морозна погода.

Невеликий сніг очікується лише на Закарпатті та Прикарпатті, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура повітря вночі значно знизиться і зупиниться в межах 11-16° морозу. Вдень температура коливатиметься від 5 до 10° морозу.

У західних та південних областях буде дещо тепліше – 6-11° морозу вночі та 0-5° морозу вдень.

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У Києві сьогодні без опадів.

Вночі стовпчики термометра у столиці опустяться до 11-13° морозу, а вдень – 6-8° нижче нуля.

До слова, у лютому жителів України чекає мінлива погода.