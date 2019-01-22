Жити по-новому доведеться отримувачам субсидій. Якщо раніше компенсацію можна було побачити лише як цифру у платіжці, то з цього року у кожного, хто звернеться за допомогою, з’явиться окремий рахунок . На який і будуть капати державні гроші.

Дрони. Державіаслужба любителям зйомок квадрокоптерами закрутила гайки ще минулого літа. Але вже з цього року служба оприлюднила карту зон, над якими заборонено підніматися безпілотникам. Але найбільше здивувало, що до заборонених територій потрапили приватні об’єкти.

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Готуймося до подорожчання інтернет-шопінгу. За міжнародні посилки з-за кордону з 1 липня доведеться платити більше.

Піднімати ціни у 2019-му будуть і ті, хто заробляє на шкідливих звичках. Вартість цигарок різко підскочить. Причому двічі за рік.

Дорожче буде і проїхатися залізницею. Спочатку квитки подорожчають у квітні на 12%, а потім настільки ж у жовтні. Укрзалізниця обіцяє за ці гроші покращити якість перевезення. Мовляв, вагони стануть комфортнішими, провідники чемнішими.

Та експерти з питань транспорту в цьому сумніваються. Адже квитки дорожчають не вперше, але результат залишається тим самим.

Але не тільки подорожчання чекає українців. Але й підвищення мінімальної заробітної плати. Якщо минулоріч вона була 3723 грн., тепер – 4173. За мінімалкою одразу підтягнулися і пенсії. Мінімальну підвищили на 62 грн.

Із цього року до аптек можна буде повертати придбані ліки, якщо вони виявилися неякісними. Простроченими або фальшивками. До сих пір це було заборонено.

До слова, Рада прийняла закон про маркування продуктів: що зміниться і які штрафи.