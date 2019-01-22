Глава Держгеонадр Олег Кирилюк зустрівся з економічним геологом Єврокомісії.

Українські геологи разом з європейськими колегами зацікавлені в співпраці щодо впровадження спільного проекту SCREEN.

Про це стало відомо під час зустрічі очільника Держгеонадр Олега Кирилюка та економічного геолога Єврокомісії професора Гюнтера Тіеса, повідомляє Facebook Держгеонадр.

Економічний геолог з Австрії в ході зустрічі розповів, що змусило його приїхати до України. За його словами на сьогодні існує проблема постачання критичної сировини для потреб промисловості країн Європейського Союзу.

– На сьогодні Європа на 100% залежить від імпорту ніобій-танталових руд та ще ряду інших рідкоземельних корисних копалин. Напередодні мого візиту Європейська комісія провела аналіз потреб сировинного ринку для всієї Європи, і ми дійшли висновку, що для економіки ЄС є потреба номер один в критичній сировині яка є в Україні. Співпраця з вашою країною в рамках проекту SCREEN є дуже важлива для ЄС, адже сировину, яку ми хочемо поставляти з України, зможе зробити незалежним ЄС від Китаю, – зазначив Тіес.

Як зазначається, ключові імпортери, такі як Китай, Монголія, Бразилія та Австралія, на перманентній основі вводять різні обмеження для європейських інвесторів, включаючи додаткові податки, ембраго, що перешкоджають створенню безперервного ланцюжка поставок критичної сировини для промислового сектору ЄС.

Керівник українського відомства відповів, що Україна зацікавлена в розвитку міжнародної співпраці з європейськими фахівцями.

– Держгеонадра готові до співпраці з європейськими партнерами. Євросоюзу варто швидше звертати увагу на нашу країну, адже після відкриття геологічних даних, нашими корисними копалинами дуже цікавляться країни Азії, зокрема Китай, Японія та інші. Наше основне прохання у співпраці з вами – це залучення спеціалізованих підприємств для отримання сучасних екологічно чистих, енергоефективних технологій видобутку та переробки, які стануть значним поштовхом для розвитку українських та європейських галузей промисловості. Які зможуть об’єднати наші виробничі установи, тим самим забезпечуючи потреби в медицині, аерокосмічній, автомобільній та інших стратегічних індустріях, – заявив Кирилюк.

Наприкінці зустрічі професор Гюнтер додав, що у разі успішного початку реалізації зазначеного проекту, дана практика буде поширена на інші родовища, що дозволить Україні налагодити тісні економічні зв’язки з Європою, що призведе до створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищить дохідну частину бюджету України.

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– Сподіваємось, що завдяки впровадженню даного проекту наша служба отримає цілком реальні шанси стати членом Європейської геологічної спільноти в рамках поширення геологічної інформації по мінеральним ресурсам України та представляючи інтереси України в ЄС, – сказав Кирилюк.

Як відомо, SCREEN – це експертна мережа ЄС, яка охоплює весь ланцюжок створення вартості для сьогодення і майбутнього критично важливої сировини. Гірничовидобувна промисловість відіграє найважливішу роль в економіці країни. Україна входить до числа головних мінерально-сировинних держав світу.

Основа розвитку даної галузі відображається в законі України від 21 квітня 2011 р №3268-VI Про загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030.

Нагадаємо, Кирилюк повідомив, що Держгеонадра планують у 2019 році проводити аукціони щомісяця.