22 січня 2019 року вірні Української Православної Церкви під час паломництва у Святий град Єрусалим відвідали Блаженнішого Феофіла III, Патріарха Єрусалимського і всієї Палестини.

Делегацію очолив єпископ Арцизький Віктор, вікарій Одеської єпархії. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела священнослужителі та віряни єпархії здійснили паломництво на Святу Землю, де вклонився древнім Святиням Палестини і Єрусалима.













Єрусалимський патріарх зустрівся з делегацією УПЦ / 3 фотографии

Одним із знаменних подій паломницької поїздки було відвідування Блаженнішого Феофіла III, патріарха Єрусалимського і всієї Палестини, повідомляють в єпархії.

У своєму слові настанови паломникам з України Святіший Патріарх Феофіл III зазначив, що особливо молиться про мир в Україні і передав своє первосвятительське благословення вірним чадам канонічної Української Православної Церкви.

На згадку про візит паломників з України Патріарх Феофіл передав пам’ятні подарунки для української делегації.

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Нагадаємо, що вчора запланована в Ізраїлі зустріч патріарха Єрусалима Феофіла з президентом України Петром Порошенком не відбулася.

Гостей зустрів фактичний заступник предстоятеля – генеральний секретар Єрусалимського патріархату архієпископ Аристарх.

Предстоятеля Єрусалимського патріархату госпіталізували напередодні.