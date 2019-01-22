Газові танкери, на яких сталася пожежа в Керченській протоці, були задіяні у незаконному постачанні газу до Сирії.

Газові танкери MAESTRO і VENICE, на яких сталася пожежа у Керченській протоці, з 2016 року задіяли для незаконного постачання газу до Сирії, повідомляє прес-служба МінТОТ.

Дані міжнародних систем говорять про те, що на обох танкерах не працювала система автоматичної ідентифікації (AIS).

Такі дії вчиняють під час морських перевезень, щоб уникнути відповідальності за незаконні дії і не потрапити в список компаній, до яких можуть застосовувати міжнародні санкції.

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За інформацією міністерства, на борту кораблів зазвичай перевозили газ, видобутий з українського шельфу та інших країн.

До слова, ввечері 21 січня у Керченській протоці на двох суднах з Танзанії сталася пожежа.