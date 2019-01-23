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Дипломатична заслуга Порошенка: Україна отримала ще одного стратегічного союзника – експерт

Президент заручився підтримкою ще одного стратегічного союзника України.

Дипломатична заслуга Порошенка: Україна отримала ще одного стратегічного союзника – експерт

Цього разу це потужний союзник – Ізраїль, який змушений постійно жити під загрозою військових зіткнень з сусідами. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив блогер і політичний експерт Олексій Голобуцький.

– Ситуація багато в чому схожа з нашою – і Ізраїль навчився в ній не тільки виживати, але й процвітати! Тому, безумовно, всіляка взаємодія і обмін досвідом з цією країною для України вкрай важливі.

І тому я вважаю дуже правильними кроки, які керівництво країни послідовно робить у цьому напрямку, – упевнений політолог.

Він також нагадав, що в понеділок, 21 січня, Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Цей договір забезпечить збільшення товарообігу між країнами, підтримає вітчизняних виробників, а також дозволить їм отримати безцінний досвід.

– Особисто мені навіть важливішим є вчорашня подія – підписання Україною і Ізраїлем меморандуму про співпрацю в сфері озброєння. Воно повинно збільшити обороноздатність українських Збройних сил, зробити нашу армію більш високотехнологічною, краще пристосованою до сучасної війни, – вважає експерт.

Вищезазначені домовленості, на думку блогера, позитивно вплинуть на міжнародний імідж України і дозволять зміцнити міжнародну коаліцію проти агресії з боку Російської Федерації.

– Ці угоди насправді епохальні, і в їх досягненні не можна не відзначити дипломатичні заслуги Петра Порошенка. Можна сміливо говорити про те, що президент вивів співпрацю України з Ізраїлем на якісно новий рівень.

Україна ніколи раніше не мала такої кількості друзів у всьому світі, серед усіх розвинених країн! І зміцнення відносин з Ізраїлем – ще одна цеглинка в цій стіні, все надійніше відгороджує нас від “русского мира”, – підсумував Голобуцький.

Нагадаємо, Україна хоче переглянути угоду про вільну торгівлю з Грузією.

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